МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Комиссия, введенная Wildberries за оплату заказов с помощью карт Visa и Mastercard, нарушает закон о защите прав потребителей, пользователи могут обратиться в Роспотребнадзор — площадке в таком случае будет грозить штраф, рассказал РИА Новости партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners Алим Бишенов. Wildberries ввел комиссию при оплате Visa и Mastercard

Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа при оплате его картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании сообщили агентству, что так взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, уточнив, что в текущий момент у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России.

"Wildberries нарушает статью 16.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". Продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров, работ или услуг через национальные платежные инструменты, а также через наличный расчет по выбору потребителя. При оплате продавцу запрещено устанавливать различные цены в зависимости от способа оплаты", — считает Бишенов.

Он подчеркнул, что, изменяя цену в зависимости от способа платежа, магазин просто перекладывает на покупателя расходы на оплату услуг эквайринга и международной платежной системы, что является недопустимым. Эксперт также обратил внимание, что Visa и MasterСard больше не работают в России, но все карты этих международных платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат функционировать на территории страны, а ограничения затронули только платежи, связанные с зарубежными операциями.

"В случае если потребитель считает, что его права нарушены, он вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Продавцу в этом случае будет грозить административная ответственность по части 4 статьи 14.8 КоАП РФ, предусматривающая для должностных лиц штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей", — напомнил юрист.

В свою очередь президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов отметил, что все российское законодательство, связанное с платежами, сейчас в первую очередь имеет отношение к национальным платежным инструментам, и именно к их использованию нужно стремиться и мигрировать на оплату с помощью российских платежных систем.

"Visa и Mastercard сегодня фактически не имеют никакого правового статуса, потому что являются картами, выпущенными зарубежными платежными системами, которые ушли с нашего рынка, и согласно законодательству, никакой обязанности их принимать нет, более того, подключиться к ним напрямую теперь невозможно, улучшать технологический контур тоже. Поэтому любой эксклюзивный способ оплаты, который требует с точки зрения технологии обслуживания повышенных издержек, абсолютно обосновано может обходиться лицам, его использующим дороже, чем оплата национальными платежными инструментами", — добавил Соколов.