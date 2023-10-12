МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов встречался с российскими экспортерами в субботу, в беседе в том числе поднимался вопрос об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, так что мера не стала неожиданностью, сообщил журналистам глава РСПП Александр Шохин. Правительство утвердит страны для предоставления доступа к "карте туриста"

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

"В субботу первый вице-премьер Андрей Белоусов собирал экспортеров, где обсуждались эти вопросы", — рассказал Шохин. Отвечая на вопрос, стала ли эта мера неожиданностью, он сказал: "Да нет, конечно".

"Она обсуждается и обсуждалась уже достаточно длительное время. Вы знаете, что дискуссия между Центральным банком и правительством на протяжении нескольких, по крайней мере, пары месяцев была. ЦБ был против, как известно, Минфин, министр финансов выступал "за". Стало быть, пришли к выводу, наверно, что других технологий, скажем так, и поддержания устойчивого курса, и повышения уровня возврата валютной выручки нет", — рассказал глава РСПП.

Он уточнил, что конкретный перечень компаний — это прерогатива правительственной комиссии, сейчас же определены отраслевые блоки, "в кои попали все основные экспортеры". "Я думаю, что решение будет приниматься в том числе в зависимости от конкретной ситуации с возвратом валютной выручки в тех или иных компаниях", — добавил Шохин.

"В среднем российские крупные экспортеры возвращают до 90% валютной выручки. Когда есть некая задержка валютной выручки, это либо все-таки авансирование импорта, во-первых. И, во-вторых, конечно, неопределенность курса. Поскольку рубль падает регулярно, конечно, придержать на некоторое время возврат валютной выручки — это немного заработать на этом. Поэтому хотелось бы, чтобы были встречные движения со стороны монетарных финансовых властей, недопущение чрезмерной волатильности курса рубля. Тогда этот аргумент у экспортеров пропадет, им не надо будет подпадать под административное регулирование типа продажи всех 100% валютной выручки", — заключил глава РСПП.