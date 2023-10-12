МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по иску федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт", владеющего многими известными алкогольными брендами, частично прекратил правовую охрану в России товарных знаков Crystal Light и "Кристал Лайт", принадлежащих американской структуре одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz. Водка крепчает. Особенно в цене

Как следует из опубликованной в пятницу резолютивной части решения суда, иск "Союзплодоимпорта", просившего аннулировать бренды в отношении пива, к правообладателю Kraft Foods Group Brands LLC удовлетворен в полном объеме. СИП согласился с истцом, что для маркировки пива эти товарные знаки в России не используются.

По данным Роспатента, правопредшественник нынешнего правообладателя General Foods Corporation зарегистрировал спорные бренды в СССР еще в 1989 году. Они распространялись на такие товары единственного класса, как пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков. Применительно к пиву правовая охрана теперь прекращена.

Kraft Heinz была основана в марте 2015 года путем слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. В портфель компании входят такие бренды как Kraft, Heinz, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Plasmon, Quero, Velveeta и другие.

"Союзплодоимпорт" — правообладатель ряда товарных знаков на алкогольную и пищевую продукцию. Среди направлений деятельности предприятия — защита и восстановление исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в области АПК, в том числе на товарные знаки алкогольной и спиртосодержащей продукции в России и за рубежом.