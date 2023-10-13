ГААГА, 13 окт — ПРАЙМ. Прокуратура Нидерландов выписала четырем голландским компаниям штрафы и приговорила к общественным работам восьмерых голландцев за помощь в строительстве Крымского моста, говорится в заявлении ведомства. Названо количество автотранспорта, проехавшего по Крымскому мосту

"Уголовные дела против четырех компаний и восьми человек теперь урегулированы внесудебно. Государственная прокуратура обвиняет эти компании и частные лица в преднамеренной продаже запчастей и предоставлении технической помощи для строительства Крымского моста", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что восьми обвиняемым назначено наказание в виде общественных работ от 20 до 60 часов, а компаниям — штрафы в размере 160 тысяч евро.

Кроме того, прокуратура продолжает расследование в отношении ряда других компаний. Ожидается, что решение по ним вынесут в течение нескольких месяцев.

Сообщается, что прокуратура Нидерландов провела расследование в отношении нескольких строительных и инжиниринговых компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста в период с 2014 по 2017 год.