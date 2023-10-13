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2023
https://1prime.ru/business/20231013/841973985.html
Голландские компании оштрафовали за участие в строительстве Крымского моста
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Прокуратура Нидерландов выписала четырем голландским компаниям штрафы и приговорила к общественным работам восьмерых голландцев за помощь в строительстве Крымского моста,... ПРАЙМ, 13.10.2023
бизнес, новости, нидерланды, крымский мост, штраф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГААГА, 13 окт — ПРАЙМ. Прокуратура Нидерландов выписала четырем голландским компаниям штрафы и приговорила к общественным работам восьмерых голландцев за помощь в строительстве Крымского моста, говорится в заявлении ведомства.
"Уголовные дела против четырех компаний и восьми человек теперь урегулированы внесудебно. Государственная прокуратура обвиняет эти компании и частные лица в преднамеренной продаже запчастей и предоставлении технической помощи для строительства Крымского моста", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что восьми обвиняемым назначено наказание в виде общественных работ от 20 до 60 часов, а компаниям — штрафы в размере 160 тысяч евро.
Кроме того, прокуратура продолжает расследование в отношении ряда других компаний. Ожидается, что решение по ним вынесут в течение нескольких месяцев.
Сообщается, что прокуратура Нидерландов провела расследование в отношении нескольких строительных и инжиниринговых компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста в период с 2014 по 2017 год.