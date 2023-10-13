МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта, который сохраняет льготный порядок налогообложения для ряда доходов иностранных компаний. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 октября. Песков ответил на вопрос о прогрессивной шкале налогообложения

Документ освобождает от налога на прибыль или устанавливает пониженные ставки данного налога для доходов, выплачиваемых иностранным компаниям, расположенным за рубежом, в отношении которых применялось освобождение от налогообложения у источника или пониженная ставка налога у источника согласно международным договорам, действие которых было приостановлено указом президента России от 8 августа 2023 года № 585.

Это, в частности, касается процентных доходов, выплачиваемых экспортно-кредитным агентствам и организациям, осуществляющим банковскую деятельность, доходов по договорам лизинга воздушных судов, заключенным до 5 марта 2022 года, и по договорам об урегулировании страховых и (или) претензионных требований по таким договорам, доходов от реализации морских судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов и находящихся на территории России.

Под действие законопроекта также подпадают выплаты за предоставление права на трансляцию ведущих международных и иностранных спортивных событий и права пользования международным развлекательным и спортивным контентом, лицензионные платежи по действующим договорам за предоставление права пользования программным обеспечением и иными нематериальными активами, не имеющими аналогов на российском рынке.

Предусмотренный законопроектом льготный порядок налогообложения будет применяться при условии подтверждения наличия у иностранных организаций фактического права на получаемый доход и факта отсутствия взаимозависимости между выплачивающей его российской организацией и иностранной организацией — получателем дохода.

Помимо этого, вносятся изменения в целях предотвращения создания схем по уклонению от уплаты НДС, в том числе в случае, когда товары реализуются хозяйствующими субъектами государств-членов ЕАЭС российским физлицам, не являющимся плательщиками НДС, на основании договоров поручения, комиссии, агентских или иных аналогичных договоров. Обязанность по исчислению и уплате НДС при ввозе товаров на территорию РФ из других стран-членов ЕАЭС в подобных случаях возлагается на посредников.