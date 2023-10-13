Комитет ГД одобрил сохранение льгот по налогам с доходов иностранных компаний
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта, который сохраняет льготный порядок налогообложения для ряда доходов иностранных компаний. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 октября.
Документ освобождает от налога на прибыль или устанавливает пониженные ставки данного налога для доходов, выплачиваемых иностранным компаниям, расположенным за рубежом, в отношении которых применялось освобождение от налогообложения у источника или пониженная ставка налога у источника согласно международным договорам, действие которых было приостановлено указом президента России от 8 августа 2023 года № 585.
Это, в частности, касается процентных доходов, выплачиваемых экспортно-кредитным агентствам и организациям, осуществляющим банковскую деятельность, доходов по договорам лизинга воздушных судов, заключенным до 5 марта 2022 года, и по договорам об урегулировании страховых и (или) претензионных требований по таким договорам, доходов от реализации морских судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов и находящихся на территории России.
Под действие законопроекта также подпадают выплаты за предоставление права на трансляцию ведущих международных и иностранных спортивных событий и права пользования международным развлекательным и спортивным контентом, лицензионные платежи по действующим договорам за предоставление права пользования программным обеспечением и иными нематериальными активами, не имеющими аналогов на российском рынке.
Предусмотренный законопроектом льготный порядок налогообложения будет применяться при условии подтверждения наличия у иностранных организаций фактического права на получаемый доход и факта отсутствия взаимозависимости между выплачивающей его российской организацией и иностранной организацией — получателем дохода.
Помимо этого, вносятся изменения в целях предотвращения создания схем по уклонению от уплаты НДС, в том числе в случае, когда товары реализуются хозяйствующими субъектами государств-членов ЕАЭС российским физлицам, не являющимся плательщиками НДС, на основании договоров поручения, комиссии, агентских или иных аналогичных договоров. Обязанность по исчислению и уплате НДС при ввозе товаров на территорию РФ из других стран-членов ЕАЭС в подобных случаях возлагается на посредников.
https://1prime.ru/business/20231013/841979211.html