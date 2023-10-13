МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря о возвращении в Россию бизнесмена Михаила Фридмана, заявил, что одно дело нарушать закон, а другое дело — нарушать морально-этические нормы. Путин заявил, что идет утечка оружия с Украины движению ХАМАС

По словам Путина то, что ждет того или иного человека при возвращении зависит от того, как он себя вел.

"Одно дело нарушать закон, а другое дело нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины. Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан человек вел себя в отношении России аморально, то конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?" — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов о его позиции по поводу возвращения Фридмана.

"Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня", — отметил президент. По его словам, это касается всех граждан, живущих в России и за границей.

"Вопрос в поведении того или иного человека, в его действиях. Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился, здесь или за границей", — Путин.

Ранее Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас на фоне эскалации в стране вернулся в Москву. Позже Песков заявлял журналистам, что возвращение Фридмана в Россию не является чем-то необычным, так как Фридман — гражданин РФ и, как и любой гражданин, может уезжать из России, возвращаться и жить в ней.