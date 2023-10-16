МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Восемнадцать французских виноделов прибыли в Москву, таким образом подтвердив свое намерение продолжить сотрудничество с Россией, рассказал генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский агентству РИА Новости. Банкиры оценили преимущества инвестиций в российское вино

"Такое количество профессионалов — 18 виноделов из Франции — впервые за последний год приехало в Россию. Тем самым… они еще раз подтвердили свое желание продолжить сотрудничество с Россией", — сказал Шинский на полях открывшегося 16 октября в Москве салона французских вин "Французская осень", организованного CCI France Russie.

По его словам, среди тех, кто приехал в Москву, есть те, кто никогда не был в Росии, и те, кто уже работает на российском рынке, но хочет освежить свои контакты и представить новинки.

"Кроме экономической составляющей, у салона есть важное символическое значение. Он доказывает, что если работать в соответствии с европейским законодательством, ничего не нарушать, Россия остается абсолютно желаемым и естественным торгово-экономическом партнером французского бизнеса. Вино — это связи, это винная дипломатия", — заключил Шинский.

"Наше шато выпускает 200 тысяч бутылок в год. Мы поставляем его по всему миру. Существующая логистика позволяет начать нам ввозить вино в Россию", — сказал агентству управляющий одного из шато из Бордо Дени. Шазаран.