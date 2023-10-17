МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Порядка 7% компаний в России ввели укороченную рабочую неделю или изучают такую возможность, присматриваются работодатели и к сокращенным дням, при этом сотрудники, которые уже перешли на такой график, отмечают рост эффективности труда, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и HeadHunter, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Опрос показал, насколько россияне признают юань как замену доллару и евро

"Еще одним трендом, который отметили соискатели, стали укороченная неделя и укороченный рабочий день. Хотя пока что лишь 7% и 10% компаний соответственно изучают такую возможность, около половины респондентов, уже получивших возможность работать в таком формате, отметили рост своей эффективности", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи работников и соискателей. Уточняется, что из обдумывающих такие меры реально перешли на более короткий рабочий день лишь 4%, а на сокращенную неделю — 2% компаний.

В свою очередь россияне оценили и влияние гибридного режима (с возможностью удаленной работы). Так, 46% респондентов считают, что такой формат положительно сказывается на эффективности. При этом в это больше всего верят сотрудники маркетинговых подразделений, а также сферы продаж и обслуживания. Однако каждый пятый все-таки полагает, что "гибрид" негативно сказывается на продуктивности, в этом в основном убеждены сотрудники из лесной и добывающей промышленности.

"В гибридном формате уже работают большинство представителей компаний из таких сфер, как услуги для бизнеса, СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование, а также информационные технологии, системная интеграция, интернет. От 50% до 100% коллег респондентов из этих компаний уже работают в гибридном формате. Меньше всего проникновение гибридного формата в государственных структурах, 87% респондентов отметили, что знают менее чем о 10% коллег, работающих по такой схеме", — добавляется в материалах.

При этом 40% соискателей считают, что количество внештатных сотрудников возрастёт к 2030 году, а 34% полагают, что их число не изменится. По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда Натальи Даниной, постковидная ситуация показала, что гибридный формат работы возможен и является устойчивой формой занятости, дает необходимую гибкость сотрудникам.

"44% ожидают, что гибридный формат работы или возможность удаленной работы станут важной частью новых требований к социальному пакету. В этих условиях очевидно, что компании, сделавшие этот формат занятости доступным, получат преимущества перед своими коллегами, занявшими более жесткую позицию", — подчеркнула она. Кроме того, среди других трендов на рынке были отмечены — увеличение числа квалифицированных мигрантов, устранение неравенства между полами и рост льгот для особых групп людей.