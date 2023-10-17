КИШИНЕВ, 17 окт — ПРАЙМ. Задолженность по газу в Молдавии составила около 27 миллионов долларов, почти половина из этой суммы приходится на предприятия теплоэнергетического комплекса страны, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Турция опровергла наличие газового долга перед Россией

"По состоянию на 15 октября 2023 года задолженность конечных потребителей за поставленный в 2023 году природный газ составила 485,723 миллиона леев (26,7 миллионов долларов), из которой 203,583 миллиона леев (11,2 миллиона долларов) приходятся на предприятия теплоэнергетического комплекса страны", — сообщил Чебан в своем Telegram-канале, отметив, что примерно по 5,5 миллиона долларов задолжали АО "Термоэлектрика" и "ТЭЦ-Норд".

По его словам, ситуация может привести к невозможности выполнения со стороны "Молдовагаза" своих договорных обязательств по оплате перед поставщиками. "В связи с этим во избежание увеличения задолженности и в целях обеспечения исполнения своих финансовых обязательств, АО "Молдовагаз" призывает потребителей оплатить задолженность за поставленный природный газ до начала отопительного сезона. В противном случае, предприятие начнет отключение газовых установок конечных потребителей-должников, и начнет процесс взыскания задолженности через суд", — пояснил Чебан.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).