Дубай, 17 окт — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Яндекса" Yango представила на международной выставке GITEX в Дубае своего арабоязычного ИИ-ассистента — Yasmina (Ясмина), рассказал РИА Новости региональный директор Yango на Ближнем Востоке Самер Мохамед.

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Презентация голосового помощника прошла на выставке технологий GITEX в Дубае.

"Центр разработки виртуальных ассистентов и робототехники "Яндекс Алисы" предоставил технологии для создания арабоязычного ИИ-ассистента. Опыт в области обработки естественного языка и технологии, разработанные командой "Алисы" для российских пользователей, легли в основу Yasmina, арабоязычного ИИ-ассистента компании Yango", — заявил Мохамед.

Он отметил, что Yasmina понимает основные арабские диалекты и может поддержать свободный разговор на халиджи, а вскоре сможет общаться и на английском языке. При этом голосовой помощник распознает самые разнообразные речевые обороты и интонации благодаря тому, что в его обучении участвовали жители разных городов в регионе: Эр-Рияда, Джидды, Даммама и других.

По словам Мохамеда, Yasmina будет использовать технологии, созданные Центром разработки виртуальных ассистентов и робототехники "Яндекс Алисы", и посетители выставки могут записаться на бета-тестирование на GITEX. Как и "Алиса", Yasmina уже разбирается в популярных у пользователей локальных сценариях, позволяет управлять умным домом и помогает в повседневных делах.

Ранее руководитель бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк рассказывал, что к концу 2023 года центр разработки виртуальных ассистентов и робототехники запустит "Алису" на казахском.