МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 ноября предварительные слушания по иску "ОТП банка", российской "дочки" венгерского OTP Bank, в котором истец требует взыскать более 1 миллиарда рублей с трех предприятий крупного холдинга "Русский уголь", следует из опубликованного определения суда. Суд впервые рассмотрит протокол за отсутствие представительства в России

Основания иска, поступившего в суд 11 октября, в материалах суда пока не приводятся. Ответчиками в нем указаны красноярские АО "Красноярсккрайуголь", ООО "Разрез Саяно-Партизанский" и хакасское ООО "Разрез Кирбинский". Третьим лицом привлечено АО "Русский уголь".

Компания "Русский Уголь" основана в 2002 году. Ее производственные активы расположены в Амурской области, Республике Хакасия и Красноярском крае. В состав холдинга входят шесть угледобывающих разрезов, а также энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения, сообщает сайт компании. Холдинг "Русский уголь" раньше входил в промышленно-финансовую группу "Сафмар" под руководством Михаила Гуцериева, но в настоящее время Гуцериев и его партнеры, по сообщениям СМИ, вышли из этого угольного бизнеса.

Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", учредителями российского подразделения венгерского банка числятся материнская группа OTP Bank PLC (ей принадлежит 66,21% акций банка), российское ООО "АльянсРезерв", полностью принадлежащее OTP Bank PLC (31,71%), венгерская КОО "МФБ Инвест" (1,2%) и акционеры-миноритарии (0,88%).