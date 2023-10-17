НЬЮ-ДЕЛИ, 17 окт — ПРАЙМ. Сбербанк России первым из отечественных банков получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии, следует из информации на сайте индийского Национального фондового депозитария. В Сбербанке раскрыли фундаментальный курс доллара

Наименование Сбербанка появилось в списке зарегистрированных инвесторов на сайте Национального фондового депозитария. Согласно информации депозитария, лицензия действует до 8 октября 2026 года.

Банк получил лицензию иностранного портфельного инвестора первой категории. Как отмечает издание Business Standart, иностранный портфельный инвестор с лицензией первой категории должен соблюдать менее строгие требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах, может подписаться на зарубежные производные инструменты, в основе которых лежат индийские акции, а также пользоваться определенными налоговыми льготами.

"Сбербанк действительно получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI), одобренную индийским регулятором SEBI. Полученная лицензия дает возможность участвовать в торгах и инвестировать на одном из самых динамично развивающихся финансовых рынков в мире. Речь идет об инвестициях в валютные, товарно-сырьевые и другие активы", — прокомментировал зампред банка Анатолий Попов.

Регистрация иностранного портфельного инвестора первой категории предоставляется только государственным или связанным с правительством иностранным инвесторам или регулируемым организациям, таким как банки, суверенные фонды благосостояния, инвестиционные трасты, пенсионные фонды, компании, управляющие финансовыми активами.

Регистрация Сбербанка увеличивает общее число российских иностранных портфельных инвесторов в Индии до пяти, и это первый банк. До настоящего времени регистрация в качестве иностранного портфельного инвестора была предоставлена Alfa Capital Management, First Asset Management, Игорю Носкову и Всеволоду Розанову.