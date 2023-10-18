МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. "Билайн" приобрел 95% оператора сетей доставки контента CDNvideo у китайского холдинга Wangsu Science & Technology, сообщили в пресс-службе российской компании. МТС поможет рекламодателям лучше достать россиян в Telegram

"Билайн" приобрел 95% ведущего оператора сетей доставки контента — компанию CDNvideo — у китайского холдинга Wangsu Science & Technology. Сделка была подписана в августе после получения одобрения российского регулятора", — говорится в сообщении.

"Объединение и переход от зарубежного владения к российскому дает возможность сфокусироваться на интересах российских клиентов-потребителей услуг CDN (Content Delivery Network), развивать сеть CDN там, где это требуется для наилучшего качества с точки зрения клиентов "Билайна" и CDNvideo", — приводятся в сообщении слова вице-президента по операторскому бизнесу "Билайна" Сергея Быкова.

Сервисы с заметным количеством пользователей в интернете используют технологии CDN для распространения своего трафика, чтобы обеспечить гарантированное качество связи и сократить расходы, добавил он. Кроме того, CDN снижает нагрузку на сеть и существенно уменьшает риски потери доступа к контенту.

ООО "СДН-Видео" (предоставляет услуги под брендом CDNvideo) оказывает услуги гарантированной доставки контента, организации онлайн-трансляций, предоставления виртуальных вычислительных мощностей, ускорения работы сайтов, интернет-маркетплейсов, приложений, игр и другие услуги в области интернет-трафика.

Узлы сети установлены в 22 городах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии, Армении, Азербайджане, Германии, Нидерландах, США, Израиле, Ираке и Сингапуре.

Компания входила в состав китайского холдинга Wangsu Science & Technology с 2017 года.