ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Приостановленное из-за санкций производство машинных масел перезапустили на бывшем заводе Total в Ворсино Калужской области под брендом Lemarc, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Китайский Livan представил российскому авторынку две новые модели

"Бывший завод Total в Ворсино теперь будет выпускать продукцию под брендом Lemarc. Это новая торговая марка моторных, трансмиссионных и индустриальных масел для российского рынка. Сегодня перезапустили производство", — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Мощность предприятия – 75 тысяч тонн продукции в год. Важно, что предприятие будет выпускать не только широкую линейку смазочных материалов, но и работать по современным экологическим и технологическим стандартам, подчеркнул губернатор.

"Санкционное давление сказалось на промышленности региона. Но не стало критичным. Большинство предприятий работают, как и прежде. А там, где бывшие владельцы решили уйти, собственниками становятся российские компании. Мы заинтересованы, чтобы при смене владельца сохранялся профиль предприятий, рабочие места, зарплаты и соцгарантии", — отметил глава Калужской области.

Шапша подчеркнул, что правительство региона со своей стороны делает всё, чтобы партнёры работали спокойно и уверенно. В индустриальном парке Ворсино на данный момент работает 31 предприятие, реализуя 80 инвестиционных проектов.

По данным правительства Калужской области, завод Total был запущен в 2018 году, объем инвестиций составил более 3 миллиардов рублей. Весной прошлого года французская компания TotalEnergies объявила о приостановке работы завода.