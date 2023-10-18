МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Деловые люди провинции Тегеран готовы ввозить в Россию самую разную свою продукцию, но главное, что им мешает — незнание рынка РФ, заявил заместитель губернатора Тегерана по экономическим вопросам Мухаммед Али Мехри. Терпение лопнуло: бизнес потребовал от властей Европы вернуть утраченное

"Провинция Тегеран – главная провинция Ирана, через нее проходят 50% финансовых потоков страны, она дает 30% ВВП в производстве Иранской республики", — сказал он в ходе конференции B2B для российских и иранских бизнесменов "Направления развития регионального сотрудничества России и Ирана: провинция Тегеран" в "Деловой России".

Бизнес Тегерана, добавил эксперт, выпускает самую широкую продукцию, это и оборудование для разных сфер экономики, электронику, автозапчасти, кожгалантерею, бумажные пакеты, одежду, не говоря уже про овощи, фрукты и сухофрукты.

"Мы готовы все это поставлять в РФ, но, к сожалению, практически совершенно не знаем возможностей российского рынка", — подчеркнул он.

Незнание, по его словам, тут — главная проблема. "Причем, она обоюдная. Как мы в Иране не осведомлены о возможностях рынка России, так и в России не имеют понятия о возможностях нашего рынка", — заключил Мухаммед Али Мехри.

По результатам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между "Деловой Россией" и ТПП Ирана.