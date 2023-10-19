МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" расширил ассортимент бывших в употреблении вещей (б/у) на своей площадке, добавив туда мебель, в том числе уцененные товары IKEA, и другие товары для дома, убедился корреспондент РИА Новости. Российские маркетплейсы подписали стандарты по работе с владельцами ПВЗ

Так, на маркетплейсе теперь доступна мебель — например, уцененный обеденный стол или стулья, домашний текстиль, кухонная утварь, светильники и прочие аксессуары.

"Сейчас там, помимо электроники, товары для дома, автомобиля, одежда и обувь. Планируем привлекать больше продавцов в раздел уценки", — рассказали агентству в компании. Отметив, что в скором времени для мебели появится специальный подраздел.

В апреле 2022 года на онлайн-площадке впервые появились ресейл-товары, но для покупки были доступны только люксовые сумки и ограниченный ассортимент смартфонов. Уже в начале октября 2022 года маркетплейс предоставил возможность торговать б/у вещами всем продавцам вне зависимости от категории товара. А позже такая возможность была предоставлена всем пользователям.

В компании и ранее отмечали, что список категорий товаров, доступных для перепродажи, будет постоянно расширяться.