МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе минэкономразвития Максиму Решетникову обращение с предложением законодательно закрепить понятие социально ответственного бизнеса, его копия есть в распоряжении РИА Новости. Госдума приняла закон о расчете бюджетного правила

"Сразу от нескольких инициативных групп получил, на мой взгляд, интересное предложение, касающееся поддержки предпринимательского сообщества России… Так, появилась идея законодательно закрепить понятие "социально ответственного предпринимательства" в России", — сказано в обращении.

На примере последних лет, когда предприниматели поддерживают государственную политику в области здоровьесбережения нации (особо заметно это проявлялось в период распространения коронавирусной инфекции), отстаивания суверенитета России и безопасности страны (поддержки военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции), отдельные компании заслужили получить дополнительный статус "ответственного" бизнеса, по аналогии с уже существующим понятием – "социально ориентированные некоммерческие организации", который был выведен в законодательную плоскость ранее, сообщил парламентарий.

"Зачастую предприниматели и их коллективы – настоящие общественные добровольцы, объединённые не только желанием заработать, но и принести пользу обществу. В ответственное для страны время меняется сам уклад в мышлении большинства предпринимателей, что не может не радовать! На сегодняшний день те предприниматели, которые активно проявляют себя в общественно важной работе, уже получают различные льготы, субсидии, частичную "налоговую разгрузку", — сообщил Хамзаев.

При этом публичный статус таких компаний до сих пор отсутствует, добавил он.