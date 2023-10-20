Решетников: торговля России на 68 процентов осуществляется в рублях и юанях
ПЕКИН, 20 окт — ПРАЙМ. Российская торговля перестраивается и сейчас на 68 процентов осуществляется в рублях и юанях, рассказал журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Наша торговля действительно перестраивается. Если мы посмотрим на показатели торговли страны в целом, у нас 68 процентов идет в рублях и юанях, а наша торговля с Китаем — 95 процентов идет в рублях и юанях. То есть с этой точки зрения, с точки зрения платежей, новых каналов и так далее, в целом вопрос решен", — заявил Решетников.
Ко всему прочему, подводя итоги визита российской делегации в Китай, он оценил, что переговоры с китайской стороной "всегда проходят в атмосфере дружбы, понимания, конструктивного диалога".
"И конечно, обсуждается очень широкий спектр вопросов, касаемый и торговли, и взаимодействия инвестиционного, и технологического, и развития инфраструктуры финансовой, расчетов в том числе, и тем логистики, доставки грузов", — добавил он.
Кроме того, по его словам, в этот раз в Пекине обсуждались гуманитарные вопросы, сотрудничество в технологической, научной сфере.
"В общем, действительно крайне насыщенная повестка. Поэтому и делегация была обширная, было действительно много бизнеса", — отметил Решетников.
https://1prime.ru/business/20231020/842039247.html