ПЕКИН, 20 окт — ПРАЙМ. Российская торговля перестраивается и сейчас на 68 процентов осуществляется в рублях и юанях, рассказал журналистам в Пекине глава Минэкономразвития Максим Решетников. Решетников прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

"Наша торговля действительно перестраивается. Если мы посмотрим на показатели торговли страны в целом, у нас 68 процентов идет в рублях и юанях, а наша торговля с Китаем — 95 процентов идет в рублях и юанях. То есть с этой точки зрения, с точки зрения платежей, новых каналов и так далее, в целом вопрос решен", — заявил Решетников.

Ко всему прочему, подводя итоги визита российской делегации в Китай, он оценил, что переговоры с китайской стороной "всегда проходят в атмосфере дружбы, понимания, конструктивного диалога".

"И конечно, обсуждается очень широкий спектр вопросов, касаемый и торговли, и взаимодействия инвестиционного, и технологического, и развития инфраструктуры финансовой, расчетов в том числе, и тем логистики, доставки грузов", — добавил он.

Кроме того, по его словам, в этот раз в Пекине обсуждались гуманитарные вопросы, сотрудничество в технологической, научной сфере.

"В общем, действительно крайне насыщенная повестка. Поэтому и делегация была обширная, было действительно много бизнеса", — отметил Решетников.