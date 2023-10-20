ДОХА, 20 окт — ПРАЙМ. Крупная саудовская инвестиционная компания Tamra Financial расторгла контракт с американской мультинациональной корпорацией Oracle из-за поддержки действий Израиля против населения сектора Газа, написал основатель Tamra Financial Салах Хашукджи в соцсети X. Удар по больнице в Газе нанес не Израиль, заявил Байден

"Это солидарность и осуждение. Мы в Tamra Financial расторгли контракт с Oracle. Мы знаем, что это не повлияет на компанию такого размера. Но поддержка этой компанией зверств, совершенных Израилем против народа Газы, — это то, с чем нельзя мириться даже в малейшей степени", — отметил он.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в южные приграничные районы Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Число жертв в Газе, по данным местного минздрава, достигло 3785 человек, включая 1524 ребенка и 1000 женщин.

17 октября Израиль, по словам представителя Минздрава Газы, нанес удар по баптистской больнице "Аль-Ахли". Израиль возложил вину за случившееся на группировку "Исламский джихад".

Группировка "Хезболла" объявила 18 октября "днем гнева" против Израиля, призвав арабский и исламский мир выразить свое негодование и оказать давление на правительства и страны, чтобы принять меры против массовых убийств и геноцида палестинского народа.