МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты двух инстанций, которые по заявлению "Российских железных дорог" запретили Siemens Mobility инициировать разбирательства в зарубежных судах и арбитражах, в том числе в Венском арбитраже, по спорам из договора от 7 июня 2019 года на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан". Суд отказал "дочке" Adidas во взыскании средств с российского Ситибанка

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Наталья Павлова, отклоняя кассационную жалобу дочерней структуры немецкого концерна Siemens, просившей пересмотреть дело, отметила справедливость выводов судов о том, что арбитражная оговорка о рассмотрении споров в Вене ставит Siemens Mobility GmbH в преимущественное положение по сравнению с РЖД, "поскольку в условиях действующего режима санкций в отношении этого общества его возможности по защите своих прав и экономических интересов существенно ограничены".

Несмотря на имеющуюся в договоре арбитражную оговорку, РЖД попросили российский суд запретить разбирательства за рубежом из-за введенных в отношении компании санкций. Суд ходатайство удовлетворил, сославшись, в частности, на позицию Верховного суда о том, что "применение иностранными государствами ограничительных мер является достаточным основанием для удовлетворения заявления о запрете продолжения судебного разбирательства".

Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года в рамках ПМЭФ. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро.

На момент подписания контракта РЖД эксплуатировали 16 высокоскоростных поездов "Сапсан". Новые поезда планировалось пустить на участках Москва – Санкт-Петербург (число рейсов планировалось увеличить с 15 до 18 пар в сутки, из них девять пар – сдвоенных) и Москва – Нижний Новгород (число рейсов планировалось увеличить с одной до трех пар в сутки).

Ранее три инстанции по иску РЖД признали незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку тринадцати "Сапсанов" и обязали "дочку" Siemens исполнить этот договор.