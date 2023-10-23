МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Власти Индонезии построят отдельный аэропорт для инвесторов в новую столицу страны Нусантару, ему будет присвоен ранг "специально для VVIP — очень-очень важных персон", передает индонезийское агентство ANTARA. Агроэкспорт рассказал о возможности крупных поставок пшеницы в Индонезию

По данным издания, президент Индонезии Джоко Видодо лично заложит первый кирпич аэропорта, посетив строительную площадку 1 ноября.

Кроме того, по словам министра общественных работ Индонезии Басуки Хадимульджоно, развивая "VVIP-аэропорт", правительство страны стремится обеспечить высокий уровень удобства для инвесторов в будущую столицу Индонезии.

"Инвесторы смогут быстрее добраться до города. Они смогут попасть в Нусантару через особый аэропорт… Мы готовимся к строительству аэропорта, взлетно-посадочная полоса и терминалы которого спроектированы талантами страны. Мы надеемся, что аэропорт заработает к 17 августа 2024 года", — заявил министр.

По его словам, на строительство аэропорта выделено 4,28 триллиона индонезийских рупий (около 268,5 миллиона долларов). Аэропорт также будет оборудован вертолетной площадкой на три вертолета.

"Правительству удалось достичь 30% завершения строительства столицы", — отметил Хадимульджоно.

В 2019 году Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. По данным СМИ, в 2023 году министерство общественных работ и государственного жилья Индонезии подготовило бюджет в 10,4 триллиона рупий (694 миллиона долларов) на развитие инфраструктуры новой столицы Нусантары.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял в интервью РИА Новости, что российские компании в будущем могли бы участвовать в тендерах на создание инфраструктуры новой столицы Индонезии.