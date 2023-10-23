МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Эксперимент по отмене НДС для общепита планируется расширить на другие сферы малого и среднего предпринимательства (МСП), поскольку он показал свою эффективность, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в рамках выступления на парламентских слушаниях на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение" в Госдуме. Госдума отклонила проект о снижении НДС на социально значимые товары

"Планируем распространить эксперимент по переходному налоговому режиму в сфере общественного питания на другие отрасли. Он освобождает малый бизнес с выручкой менее 2 миллиардов рублей от уплаты НДС и способствует обелению. Мера доказала свою эффективность, будем масштабировать", — сказал он.

Это, по его словам, одна из мер в отношении малого бизнеса. Но кроме того, предлагается также адаптировать финансовые меры поддержки для начинающих предпринимателей — существенно расширить их доступ к перечню финансовых механизмов, таких как микрозаймы, гранты и зонтичные поручительства.

Также, по его словам, сегодня более 36% компаний малого бизнеса в России занимается торговлей, однако "с учётом реалий" должна существенно возрасти доля других сфер. "Это касается участвующих в импортозамещении производственных МСП, малых технологических компаний, а также МСП в туристической сфере. На них будем делать акцент", — пояснил он.

Эксперимент по освобождению предприятий общественного питания от НДС проводится в России с 2022 года. Снизить налоговую нагрузку предприятие может при выполнении ряда условий: если его общие доходы не превышают 2 миллиардов рублей в год и при этом непосредственно услуги общепита приносят не менее 70% всех доходов. А со следующего года для участников эксперимента вводится новое требование: зарплаты сотрудников должны быть не ниже региональной среднемесячной зарплаты в отрасли, причем в предшествующем налоговом периоде – то есть уже в 2023 году.

В начале октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что этот эксперимент приносит дополнительные доходы бюджетной системе и Минфин РФ готов распространять его на другие отрасли с большой долей теневого бизнеса.