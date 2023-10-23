МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Правительство России готовит ряд мер по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2025-2030 годы, которые могут войти в новый национальный проект, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, выступая на парламентских слушаниях на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение" в Госдуме. Володин призвал дать бизнесу спокойно работать

Сейчас в России реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период с 2019 по 2024 годы.

В ходе выступления Белоусов рассказал о ряде мер, которые предлагается запустить или донастроить в части поддержки малого и среднего бизнеса: адаптировать финансовые меры поддержки для начинающих предпринимателей; расширить применение налоговых мер поддержки; реализовать экспортный потенциал отрасли; развивать технопарки; укреплять связь крупного и малого бизнеса; стимулировать инвестиционную деятельность малого бизнеса, прежде всего, в обрабатывающей промышленности.

"Предполагается, что указанные меры будут оформлены в новый национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства. Считаем, что они достойно впишутся в реализацию поручения президента по проведению в России пятилетия созидательного предпринимательского труда", — сказал Белоусов.

В целом, отметил первый вице-премьер, условия работы в ближайшие годы – в 2025-2030 годах – будут существенно отличаться от нынешних. "На малый бизнес в условиях санкций объективно ложатся дополнительные системные функции, связанные с импортозамещением и обеспечением технологического суверенитета. Сектор МСП становится активным участником производственно-технологической кооперации взамен выбывающих иностранных компаний", — указал он.

При этом, по его словам, как и вся экономика, отрасль столкнулась с ограниченностью ресурсов, будет расти конкуренция. "По этой причине, во-первых, вопрос дальнейшего увеличения численности занятых в секторе МСП с нашей точки зрения отходит на второй план по сравнению с необходимостью повышения эффективности и отдачи с каждого рабочего места и повышением производительности труда в компаниях МСП", — подчеркнул первый вице-премьер.

Он отметил, что к 2030 году власти РФ ставят задачу по увеличению выручки МСП на одного работника на 25% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, Белоусов также отметил важность диверсификации структуры МСП. "Сегодня более 36% компаний малого бизнеса занимается торговлей, с учетом новых реалий считаем, что должна существенно возрасти роль других видов деятельности… Это касается участвующих в импортозамещении производственных МСП, малых технологических компаний, а также МСП в туристической сфере, на них будем делать акцент", — отметил первый вице-премьер.