МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Договоренность государства об отсрочке проверок малого и среднего бизнеса должна быть пролонгирована, сообщил председатель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Табачная "JTI Россия" хочет снять мораторий на проверки подакцизных товаров

"Считаю, что мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, естественно, могут быть исключения, но это действительно должны быть исключения", — заявил Миронов на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".

Председатель отметил, что процент малого и среднего бизнеса в ВВП России за последние несколько лет остается на прежнем уровне в 20 процентов и не движется вверх.

"Причем по сравнению со многими, как обычно говорят, развитыми экономически странами, мы отстаем примерно в 3 раза", — заключил он.