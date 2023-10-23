2023-10-23T14:19:46+03:00
2023-10-23T14:19:46+03:00
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2023
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"Справедливая Россия" выступила за продление моратория на проверки бизнеса
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Договоренность государства об отсрочке проверок малого и среднего бизнеса должна быть пролонгирована, сообщил председатель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей... ПРАЙМ, 23.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Договоренность государства об отсрочке проверок малого и среднего бизнеса должна быть пролонгирована, сообщил председатель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
"Считаю, что мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, естественно, могут быть исключения, но это действительно должны быть исключения", — заявил Миронов на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".
Председатель отметил, что процент малого и среднего бизнеса в ВВП России за последние несколько лет остается на прежнем уровне в 20 процентов и не движется вверх.
"Причем по сравнению со многими, как обычно говорят, развитыми экономически странами, мы отстаем примерно в 3 раза", — заключил он.