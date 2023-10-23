МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Предприниматель, совмещая бизнес и политику, не сможет добиться успеха в обеих областях, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение" председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Володин призвал дать бизнесу спокойно работать

По его мнению, бизнесмен состоится как политик только в том случае, если будет жить политикой.

"А если он, придя в политику, будет заниматься бизнесом, он будет никаким политиком. Поэтому совмещать это нельзя", — пояснил Володин.

Он добавил, что конкуренция лежит в основе и политики, и бизнеса, и как только бизнесмен устает от конкуренции, начинаются проблемы, а как только политик — пенсия и проигрыш в избирательной кампании.

Кроме того, по словам Володина, предприниматель рискует потерять компанию, прибыль, а политик — поселок, город, граждан, страну.

"Поэтому надо всегда это понимать и учитывать", — подчеркнул председатель ГД.