Спикер Госдумы Володин заявил, что нельзя совмещать политику и бизнес
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Предприниматель, совмещая бизнес и политику, не сможет добиться успеха в обеих областях, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение" председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его мнению, бизнесмен состоится как политик только в том случае, если будет жить политикой.
"А если он, придя в политику, будет заниматься бизнесом, он будет никаким политиком. Поэтому совмещать это нельзя", — пояснил Володин.
Он добавил, что конкуренция лежит в основе и политики, и бизнеса, и как только бизнесмен устает от конкуренции, начинаются проблемы, а как только политик — пенсия и проигрыш в избирательной кампании.
Кроме того, по словам Володина, предприниматель рискует потерять компанию, прибыль, а политик — поселок, город, граждан, страну.
"Поэтому надо всегда это понимать и учитывать", — подчеркнул председатель ГД.
https://1prime.ru/business/20231023/842053938.html