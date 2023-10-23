МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Трансформацию политики России в области малого и среднего бизнеса на ближайшие годы определят шесть ключевых трендов, заявил помощник президента России Маским Орешкин. Госдума отклонила проект о снижении НДС на социально значимые товары

Чиновник 23 октября выступил на на парламентских слушаниях на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение" в Госдуме.

"Я хотел бы сказать сегодня несколько слов о том, с какими вызовами, с какими трендами нам придется жить в будущем, соответствующим образом выстраивать нашу политику. Я бы отметил шесть ключевых элементов", — сказал Орешкин.

По его словам, первый фактор — новое освоение российскими предприятиями ниш на рынке. Второй вызов — низкая безработица, отметил Орешкин. По его мнению, это означает, что потенциал роста численности занятости в сфере МСП во многом исчерпан, и здесь важно повышать рост производительности труда, активно внедрять бережливое производство, повышать автоматизацию и роботизацию, удовлетворять расширяющийся внутренний спрос и увеличивать экспортный потенциал.

"Третье. Благодаря росту рождаемости в нулевые и десятые годы этого века уже сегодня начался активный рост молодого поколения в возрасте 20-24 лет. К 2030-му году, например, в стране, по предварительным подсчетам, будет 8,3 миллиона граждан в этом возрасте, а к 35-му — уже 9,7 миллиона. Это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. Для малого и среднего бизнеса это означает наличие двух ключевых задач: первое — вовлечение молодых людей в предпринимательскую активность, второе — подготовка кадров для предприятий", — указал Орешкин.

Четвертым вызовом он назвал быстрые технологические изменения в мире и задачи по обеспечению технологического суверенитета России. "Это означает необходимость опережающего роста высокотехнологичного производственного бизнеса. Это потребует изменения приоритетов инструментов поддержки малых и средних предприятий, развития новых продуктов финансового рынка", — продолжил помощник президента.

Пятым фактором, определяющим развитие МСП, Орешкин назвал развитие электронной торговли, а шестым — изменение структуры внешней торговли. По его словам, экспортный акцент смещается на новые быстрорастущие, динамичный рынки и будут востребованы новые подходы и новые инструменты поддержки, в том числе активное использование платформ электронной торговли.

"Мне кажется, это шесть ключевых факторов, которые будут предопределять трансформацию нашей политики в сфере малого и среднего предпринимательства на ближайшие десятилетия. Сегодня в активной фазе находится подготовка целей и задач по развитию нашей страны до 2030 года с перспективой до 2036 года. Сегодня, как и в 2018 году, важно, чтобы цели и задачи были поставлены действительно амбициозные", — сказал Орешкин.

В целом, по мнению Орешкина, во многом именно малый и средний бизнес сыграл ключевую роль в прохождении сначала пандемийного кризиса, а затем и истории, связанной с западными санкциями. "Последние полтора года именно частный бизнес стал главной силой, позволившей наладить новые каналы поставок, новые способы платежей, разработать новые технологические и программные решения, создать тысячи новых брендов, которые сегодня с успехом заменяют продукцию западных компаний, покинувших наш рынок", — считает Орешкин.