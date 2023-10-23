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Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса способствовал сокращению количества контрольных мероприятий на 240 тысяч, однако, это также привело к увеличению жалоб потребителей... ПРАЙМ, 23.10.2023
бизнес, экономика, новости, бизнес, россия, проверка, мораторий
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса способствовал сокращению количества контрольных мероприятий на 240 тысяч, однако, это также привело к увеличению жалоб потребителей на появление подделок на рынке, заявил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Действующий запрет (с весны 2022 года) на проведение большинства проверок стал существенной и, по опросам, самой эффективной помощью малому и среднему бизнесу в ситуации турбулентной экономики. Число проверок в целом по стране снизилось на 240 тысяч. Вместе с тем, участились случаи ущемления прав потребителей в связи с появлением на рынке некачественной и фальсифицированной продукции от недобросовестных продавцов и производителей", — поделился сенатор в своем Telegram-канале.
По мнению Тимченко, государство не должно уступать свои позиции в сфере контроля и надзорной деятельности. Тимченко предложил улучшить механизмы профилактических мероприятий, расширить систему маркировки товаров и развить цифровые платформы для контрольно-надзорной деятельности. Он также подчеркнул необходимость стимулировать компании к проведению самопроверки.