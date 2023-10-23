Выручка российских кинобаров по итогам полугодия составила более 7 млрд рублей
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Выручка российских кинобаров в первом полугодии превысила показатели прошлого года и составила более семи миллиардов рублей, заявил "Коммерсантъ" вице-президент "Деловой Руси" Искандер Аминов.
"Деловая Русь" — крупнейший оптовый поставщик кинобаров. Группа оценивает свою долю на этом рынке в 60-65 процентов.
Аминов полагает, что росту рынка способствовали отложенный спрос, изменение настроения аудитории и демократичность кино как вида развлечения. Участники рынка прогнозировали рост в 30-35 процентов, но во втором полугодии рост замедлится.
Также комментарий "Ъ" дала сеть кинотеатров "Каро". По ее данным, в первом полугодии кинобары сети заработали сумму, "сравнимую с общей выручкой всего 2022 года".
"Семейная аудитория — самая лояльная к покупкам", — подтверждает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров "Каро" Ольга Проскурякова.
Кинобары — важное направление бизнеса кинотеатров, они дают около 35 процентов выручки и значительную доли прибыли. Если половину кассовых сборов забирают дистрибуторы фильмов, то выручку кинобаров кинотеатры не делят ни с кем. В 2022 году российские кинобары получили 6,5 миллиарда рублей, пишет "Ъ".
https://1prime.ru/business/20231023/842055616.html