МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Выручка российских кинобаров в первом полугодии превысила показатели прошлого года и составила более семи миллиардов рублей, заявил "Коммерсантъ" вице-президент "Деловой Руси" Искандер Аминов. В "Москино" рассказали, как чувствует себя российское кино на рынке Китая

"Деловая Русь" — крупнейший оптовый поставщик кинобаров. Группа оценивает свою долю на этом рынке в 60-65 процентов.

Аминов полагает, что росту рынка способствовали отложенный спрос, изменение настроения аудитории и демократичность кино как вида развлечения. Участники рынка прогнозировали рост в 30-35 процентов, но во втором полугодии рост замедлится.

Также комментарий "Ъ" дала сеть кинотеатров "Каро". По ее данным, в первом полугодии кинобары сети заработали сумму, "сравнимую с общей выручкой всего 2022 года".

"Семейная аудитория — самая лояльная к покупкам", — подтверждает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров "Каро" Ольга Проскурякова.

Кинобары — важное направление бизнеса кинотеатров, они дают около 35 процентов выручки и значительную доли прибыли. Если половину кассовых сборов забирают дистрибуторы фильмов, то выручку кинобаров кинотеатры не делят ни с кем. В 2022 году российские кинобары получили 6,5 миллиарда рублей, пишет "Ъ".