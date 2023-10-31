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Мишустин призвал создать комфортные условия для бизнеса
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле России, сокращать сроки таможенных операций и... ПРАЙМ, 31.10.2023
бизнес, новости, михаил мишустин, бизнес, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле России, сокращать сроки таможенных операций и внедрять решения на основе искусственного интеллекта.
"Важно и дальше создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле. Ведь многое еще нужно сделать. Необходимо продолжать сокращать сроки проведения таможенных операций, активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта", — заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума.
Также предстоит сформировать единую цифровую платформу, которая должна быть интегрирована не только с базами данных всех контролирующих органов, но и с программным обеспечением технических средств, отметил глава кабмина.
Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.