ХЕЛЬСИНКИ, 31 окт — ПРАЙМ. Практически все финские компании ушли с российского рынка, число "подозрительных" запросов с целью обойти антироссийские санкции уменьшилось, следует из опубликованного во вторник опроса Центральной торгово-промышленной палаты Финляндии. МИД уведомил Финляндию о прекращении приграничного сотрудничества

По данным исследования, на вопрос о ведении бизнеса в России положительно ответили 2,1% респондентов, отрицательно — 91,6%, а 6,3% находятся в процессе ухода с российского рынка. Отмечается, что в прошлом году сразу после начала специальной военной операции России на Украине результаты аналогичного опроса были прямо противоположными — бизнесом в РФ занимались около 80% опрошенных.

"Похоже, что процессы вывода в основном завершены, и можно сказать, что почти все финские компании покинули Россию. Конечно, некоторые всё еще находятся в процессе вывода средств, но посыл очень ясен: финские компании не хотят работать в России в этой ситуации", — полагает представитель палаты Пяйви Похьянхеймо, слова которого приведены в сообщении.

Исследование также показало, что финские компании зафиксировали снижение получения подозрительных заявок и запросов, связанных с вероятным обходом санкций против России. Так, в августе 27% финских компаний обнаруживали подобные запросы, а в октябре — только 18%. Отмечается, что они получали подозрительные заявки и запросы, особенно из стран Центральной Азии, которые касались, например, продукции, ранее поставлявшейся в Россию.

Опрос среди менеджеров по экспорту компаний — членов ТПП проводился 24-27 октября. В нем приняли участие 95 компаний. Опрос был разослан крупным компаниям-экспортерам по всей Финляндии, материалы были собраны по электронной почте. На вопросы отвечал один представитель каждой компании.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.