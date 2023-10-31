МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia перестал принимать заказы на микросхемы от китайских компаний после введения экспортных ограничений со стороны США, а также отменяет уже принятые общей стоимостью более чем в 5 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Кризис миновал. В HSBC оценили рынок недвижимости в Китае

"Крупнейшие китайские компании, работающие в области искусственного интеллекта и облачных вычислений, в том числе Alibaba Group… ByteDance и Baidu сделали крупные заказы на поставки в следующем году… более 5 миллиардов долларов", — пишет издание, отмечая, что компания прекратила принимать заказы от компаний из Китая и должна отменить существующие до получения соответствующего разрешения.

В среду Nvidia сообщала, что правительство США потребовало от нее немедленно прекратить поставки некоторых высокопроизводительных чипов для систем искусственного интеллекта в Китай без лицензий.

В октябре прошлого года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства "передовых" микросхем компаниям, расположенным в Китае. А годом позже министерство торговли США опубликовало ряд новых ограничений на экспорт таких полупроводников. Новые правила изменяют определения микросхем для искусственного интеллекта и вводят дополнительные лицензионные требования для их поставок более чем в 40 стран, чтобы избежать их перепродажи в Китай.