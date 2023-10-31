2023-10-31T23:53:17+03:00
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2023-10-31T23:53:17+03:00
2023
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Минфин опроверг обвинения главы Carlsberg о краже бизнеса в России
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Минфин в связи с заявлением главы Carlsberg о краже бизнеса в России напомнил, что компания "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это... ПРАЙМ, 31.10.2023
бизнес, новости, россия, балтика, бизнес, carlsberg
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Минфин в связи с заявлением главы Carlsberg о краже бизнеса в России напомнил, что компания "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это привело к изменению структуры собственности.
"ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", — сообщает пресс-служба министерства.
Соответствующее сообщение Минфин опубликовал в связи с заявлением главы компании Carlsberg о "краже" его бизнеса в России.
В пресс-службе также напомнили, что для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц, в апреле текущего года был издан специальный указ президента РФ "О временном управлении некоторым имуществом".