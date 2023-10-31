МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Минфин в связи с заявлением главы Carlsberg о краже бизнеса в России напомнил, что компания "Балтика" перешла не в собственность, а во временное управление Росимущества, и это привело к изменению структуры собственности. Минфин согласился с ЦБ по ситуации с льготной ипотекой

"ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", — сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующее сообщение Минфин опубликовал в связи с заявлением главы компании Carlsberg о "краже" его бизнеса в России.

В пресс-службе также напомнили, что для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц, в апреле текущего года был издан специальный указ президента РФ "О временном управлении некоторым имуществом".