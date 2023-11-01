МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, комментируя предложенный Минфином законопроект об ограничении налоговых льгот резидентам преференциальных режимов, включая территории опережающего развития (ТОР) и особые экономические зоны (ОЭЗ), заявил, что ничего ухудшать не будут. Правительство расширило границы ТОР "Амурская"

"Ничего мы ухудшать не будем. Всегда есть люди, которые стремятся что-то усовершенствовать. Это абсолютно нормально. Но надо совершенствовать, ничего не делая хуже", — сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает положения законопроекта Минфина об ограничении налоговых льгот резидентам преференциальных режимов.

Минфин РФ ранее опубликовал законопроект, в котором предложил ограничить объем налоговых льгот, предоставляемых резидентам преференциальных режимов на Дальнем Востоке, объемом осуществленных капитальных вложений и расходов на НИОКР. Ограничения авторы законодательной инициативы планируют применять только к новым участникам льготных режимов, которые получат статус резидентов после 1 января 2024 года.

Предложенный Минфином законопроект также вводит контроль за исполнением резидентами своих обязательств в рамках участия в преференциальном режиме. Кроме того, ведомство предложило исключить из капитальных вложений, учитываемых при расчете льгот, затраты на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристических и прогулочных судов, а также расходы на строительство и реконструкцию жилых помещений.

Бизнес раскритиковал предложенный Минфином законопроект. Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости письму "Деловой России", предприниматели опасаются, что в случае его принятия территории опережающего развития (ТОР) и особые зоны — свободный порт Владивосток (СПВ) и Арктическая зона РФ (АЗРФ) — станут непривлекательными для отдельных категорий инвесторов.