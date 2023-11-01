МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Экс-совладелец "Альфа-банка", российский предприниматель Петр Авен назвал ошибкой многомиллиардные инвестиции в страны Запада, передает агентство Bloomberg. Песков прокомментировал возвращение Фридмана в Россию

"По ошибке", — сказал он изданию.

Эти слова, пишет агентство, Авен говорил в прошлом году во время допроса в лондонском аэропорту, когда полицейские поинтересовались причинами вложения "миллиардов" в западные страны. Бизнесмен добавлял, что не понимает, почему против него ввели санкции.

Авен и Михаил Фридман попали под санкции США в августе 2023 года. Евросоюз ввел ограничительные меры против бизнесменов в прошлом году.