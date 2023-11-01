2023-11-01T13:59:57+03:00
2023-11-01T13:59:57+03:00
2023-11-01T13:59:57+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20231101/842144784.html
"По ошибке". Бизнесмен объяснил инвестирование на Западе
Бизнес
Новости
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Экс-совладелец "Альфа-банка", российский предприниматель Петр Авен назвал ошибкой многомиллиардные инвестиции в страны Запада, передает агентство Bloomberg. "По ошибке", — сказал... ПРАЙМ, 01.11.2023
финансы, бизнес, новости, петр авен, запад, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Экс-совладелец "Альфа-банка", российский предприниматель Петр Авен назвал ошибкой многомиллиардные инвестиции в страны Запада, передает агентство Bloomberg.
"По ошибке", — сказал он изданию.
Эти слова, пишет агентство, Авен говорил в прошлом году во время допроса в лондонском аэропорту, когда полицейские поинтересовались причинами вложения "миллиардов" в западные страны. Бизнесмен добавлял, что не понимает, почему против него ввели санкции.
Авен и Михаил Фридман попали под санкции США в августе 2023 года. Евросоюз ввел ограничительные меры против бизнесменов в прошлом году.