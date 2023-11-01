МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия осуждает дискриминацию Белоруссии как кандидата на пост вице-председателя Кимберлийского процесса (КП) в 2024 году и на пост председателя в 2025 году, говорится в опубликованных материалах на сайте Минфина России. В России отметили говтовность принять визит Кимберлийского процесса

В письме российской стороны к участникам Кимберлийского процесса в преддверии предстоящего пленарного заседания организации отмечается, что Запад развернул антироссийскую кампанию в рамках КП и в русле этой деструктивной логики идут попытки саботировать повестку пленарных заседаний, а также заблокировать выдвижение Белоруссии на пост вице-председателя и председателя КП в 2024-2025 годах соответственно.

"Поэтому мы выступаем решительно против попыток исказить повестку дня предстоящего пленарного заседания (особенно тех, которые содержались в украинском письме от 7 сентября 2023 года) и решительно осудить дискриминацию Беларуси — полноправного члена КП и единственного кандидата, выдвинувшего свою кандидатуру в установленный срок", — сообщает Минфин.

Пленарное заседание Кимберлийского процесса запланировано на 6-10 ноября в онлайн-формате.

Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" — нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.