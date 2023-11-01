ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — ПРАЙМ. Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, в отношении которых действуют санкции Евросоюза, среди них "Сбербанк", "Калашников" и управляющей компании телеканала RT — АНО "ТВ-Новости", сообщило в среду агентство STT. Роспатент зарегистрировал товарный знак певца Игоря Николаева

При этом на телеканале RT заявили РИА Новости, что не получали уведомлений от властей Финляндии о прекращении товарного знака компании. Комментариями Сбербанка и концерна "Калашников" РИА Новости не располагают.

"Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО "ТВ-Новости", были конфискованы Управлением по взысканию долгов… Также были конфискованы зарегистрированные в Финляндии товарные знаки и логотипы российского банка "Сбербанк" и оружейного концерна "Калашников", — говорится в сообщении. Уточняется, что АНО "ТВ-Новости" управляет российским телеканалом RT.

В сообщении говорится, что права и товарные знаки были изъяты из базы патентного бюро Финляндии, в том числе по причине действующих экономических санкций Евросоюза в отношении упомянутых компаний.

В RT, комментируя РИА Новости сообщение о "конфискации" сообщили, что "никаких официальных уведомлений о прекращении защиты нашего товарного знака в Финляндии мы не получали".

"По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это", — отметили в RT.