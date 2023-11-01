ПАРИЖ, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которого ранее задержали во Франции, в среду предстанет перед судом и ему предъявят обвинения, сообщили РИА Новости в Национальной финансовой прокуратуре (PNF). Казахстан санкционировал арест доли зернового терминала Вентспилс в Латвии

В PNF заявили, что во второй половине дня Кузьмичев предстанет перед судьей с тем, чтобы ему предъявили обвинения.

Таким образом, несмотря на истечение максимального срока задержания в 48 часов, бизнесмен продолжает находиться под стражей.

По данным PNF, по предъявлении обвинений Кузьмичев может быть отправлен во временное заключение или помещен под судебный контроль.

Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре, бизнесмена задержали в понедельник утром в департаменте Вар на юге Франции. На принадлежащих ему объектах недвижимости, включая виллу на Лазурном Берегу и парижскую квартиру, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.