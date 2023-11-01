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2023
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Во Франции назвали дату предъявления обвинений бизнесмену Кузьмичеву
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Российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которого ранее задержали во Франции, в среду предстанет перед судом и ему предъявят обвинения, сообщили РИА... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , бизнес, новости, франция, алексей кузьмичев, обвинения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которого ранее задержали во Франции, в среду предстанет перед судом и ему предъявят обвинения, сообщили РИА Новости в Национальной финансовой прокуратуре (PNF).
В PNF заявили, что во второй половине дня Кузьмичев предстанет перед судьей с тем, чтобы ему предъявили обвинения.
Таким образом, несмотря на истечение максимального срока задержания в 48 часов, бизнесмен продолжает находиться под стражей.
По данным PNF, по предъявлении обвинений Кузьмичев может быть отправлен во временное заключение или помещен под судебный контроль.
Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре, бизнесмена задержали в понедельник утром в департаменте Вар на юге Франции. На принадлежащих ему объектах недвижимости, включая виллу на Лазурном Берегу и парижскую квартиру, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.