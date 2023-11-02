МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Число вакансий с гибридным режимом работы, при котором сотрудник часть задач выполняет из офиса, а часть — удаленно, утроилось в России за два года, лидируют Москва и Санкт-Петербург, следует из исследования hh.ru и "МТС Линк", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Работа на миллион. Названы вакансии с самыми высокими зарплатами

"Доля вакансий с гибридным режимом работы (часть времени — в офисе, часть — удаленно) также растет. Если в 2021 году их доля составляла 0,5% от всех предложений, то в 2023 году она стала втрое выше — 1,7%. Лидеры по "гибриду" среди регионов — Москва (5,4%) и Санкт-Петербург (2,7%)", — говорится в исследовании.

При этом, по подсчетам специалистов, "удаленка" не так востребована: в 2022 году этот режим работы сократился почти на 1%, а в 2023 — вырос на 1,8%. "Падение числа дистанционных рабочих мест в 2022 году может объясняться отменой в марте-июне прошлого года запретов, связанных с пандемией COVID-19. Однако данные 2023 года показывают, что компании и сотрудники не готовы отказываться от преимуществ удаленного формата", — объяснили аналитики.

Отмечается. что больше всего вакансий с удаленным и гибридным режимом работы в IT и финансовом секторе. В свою очередь, наименьшая доля удаленных рабочих мест в 2023 году в государственных организациях — 0,2% от всех вакансий в госсекторе, в тяжелом машиностроении — 0,3%, а также в энергетике и нефтегазовой отрасли — по 0,7%.

"IT-компании в два раза нарастили количество публикаций вакансий с "удаленкой", в то время как их число для самих IT-специалистов осталось на уровне прошлого года, что означает, что в IT стали чаще привлекать на полную "удаленку" все другие категории персонала, кроме непосредственно программистов и разработчиков", — прокомментировала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Госсектор и тяжелое машиностроение среди аутсайдеров и по гибридному формату — 0,6% и 0,2% соответственно. В последнюю тройку попала также сфера ЖКХ.