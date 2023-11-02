МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минфин России готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом через использование нерыночных цен в сделках, заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин раскритиковал Запад за кампанию ненависти против России

"Сейчас прорабатывается вопрос совершенствования механизма контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Законопроект, разработанный Минфином России и ФНС России, концептуально меняет подход к администрированию ТЦО — расширяется круг взаимозависимых лиц, увеличивается глубина проверки, возрастают штрафы (до 40% от корректировки налоговой базы), совершенствуется подход к определению рыночной цены", — сказал Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1.

"Одна из ключевых задач поправок — минимизировать случаи, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках", — сказал он.

По его словам, планируется предусмотреть возможность корректировки налоговыми органами цен в сделках между взаимозависимыми лицами до медианного значения интервала рыночных цен (интервала рентабельности), а не до минимального.

Он напомнил, что 31 декабря 2023 года заканчивается период действия "расширенных" интервалов предельных значений процентных ставок для целей налогообложения по долговым обязательствам, возникшим в результате контролируемых сделок.

"Минфин готов обсуждать такое продление, если это будет необходимо и обоснованно, однако сохранение 0 в качестве нижней границы интервала полагаем избыточным", — подчеркнул он.