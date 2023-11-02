МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. ВТБ создал компанию для подготовки предложений по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", которая будет собирать и анализировать информацию по вопросам обеспечения бесперебойного грузооборота, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Мишустин оценил рост товарооборота по МТК "Север — Юг"

В начале октября правительство утвердило за ВТБ полномочия по созданию проектного офиса по вопросам развития МТК "Север-Юг".

"Компания "ВТБ — Проектный офис" создана для подготовки предложений по развитию международного транспортного коридора "Север — Юг". Она будет осуществлять сбор и анализ информации по вопросам обеспечения бесперебойного грузооборота на маршруте МТК "Север — Юг" разными видами транспорта и разработке предложений по его развитию… мы берем на себя затраты по проработке проекта с тем, чтобы в будущем представить его российским и международным инвесторам", — сказано в сообщении.

Компанию возглавил советник председателя правления — президента банка ВТБ Андрей Никитченко, курировавший в 2016-2021 годах реализацию ФЦП по развитию Крыма и Севастополя в качества главы и члена наблюдательного совета АНО "Дирекция по управлению федеральной целевой программой по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2025 года".

Компания "ВТБ — Проектный офис", по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована 31 октября, ее уставной капитал — 10 тысяч рублей.

МТК "Север-Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" — Решт-Астара в Иране.