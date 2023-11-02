МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Более 4 тысяч отделений "Почты России" присоединились к сотрудничеству с Ozon, компания сделала бесплатной доставку для покупателей — теперь заказы из маркетплейса будут выдавать в 29 тысячах отделений, сообщила пресс-служба "Почты России". "Почта России" назвала сумму, необходимую для повышения зарплат

"Благодаря расширению сотрудничества в дополнение к существующим 25 000 отделений Почты, где уже выдают заказы Ozon, добавились еще 4 100 точек, а доставка стала для покупателей бесплатной. Доставлять заказы до отделений также будет Почта. Компания продолжит забирать заказы с 14 складов Ozon в большинстве федеральных округов страны", — говорится в сообщении.

Уточняется, что доставка будет бесплатной "независимо от суммы заказа". На карте Ozon в приложении маркетплейса такие точки помечены значком "Почты России".

Как объяснили РИА Новости в пресс-службе, еще 3,5 тысячи отделений компании работают как пункты выдачи заказов Ozon, при этом в них маркетплейс доставляет товары самостоятельно и бесплатно. В совместном проекте в общей сложности участвуют более 32,6 тысячи отделений логистического оператора по всей стране.

Для того чтобы забрать товар из почтового отделения, получателю нужен трек-номер, который будет доступен в личном кабинете Ozon или приложении "Почты". Если у пользователя оформлена простая электронная подпись в отделении, то не нужно будет предъявлять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. "В первой половине 2024 года компании планируют перейти на привычную для клиентов Ozon схему — достаточно будет показать штрихкод в мобильном приложении маркетплейса или назвать номер заказа сотруднику "Почты России", — уточняется в сообщении.

"Самовывоз — самый популярный способ доставки среди покупателей на маркетплейсах. Поэтому мы активно развиваем собственную инфраструктуру последней мили по модели франшизы, инвестируя в развитие малого и среднего предпринимательства и выстраиваем партнерства с надежными операторами доставки", — прокомментировал руководитель развития партнерских логистических программ Ozon Денис Дьяченко, слова которого приводятся в сообщении.

В апреле "Почта России" начала выдавать заказы с маркетплейса Ozon в почтовых отделениях, на первом этапе к проекту уже подключились более 600 точек в 50 регионах страны. Отмечалось, что по итогам первого этапа совместного проекта компании проведут анализ операционной деятельности таких пунктов и примут решение о дальнейшем масштабировании.