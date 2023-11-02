АФИНЫ, 2 ноя — ПРАЙМ. Министр развития Греции Костас Скрекас штрафовал на 2 миллиона евро две транснациональные компании — Procter & Gamble и Unilever — за завышение цен на продукцию и превышение установленной нормы прибыли, говорится в заявлении министра, опубликованном ведомством. В Госдуму внесли проект о штрафах за непродажу валютной выручки

"Максимальный штраф в размере 1 миллион евро для каждой из двух транснациональных компаний наложен после завершения проверки межведомственной группы по контролю за рынком. Штрафы касаются нарушения статьи 54 Закона 5045/29-07-2023 о борьбе с недобросовестной прибылью", — сообщил министр.

Штрафы по 1 миллиону евро наложены на компании PROCTER & GAMBLE HELLAS MONOPROSSOPI E.P. и ELAIS UNILEVER HELLAS SA.

"Мы всеми способами ясно дали понять, что никто не стоит выше закона. Мы полны решимости обеспечить соблюдение закона, чтобы предотвратить спекуляцию и стимулировать здоровую конкуренцию на благо греческой семьи. Каждый должен осознать критичность ситуации и сложность домохозяйств получить основные потребительские товары", — говорится в заявлении Скрекаса.

"Борьба с инфляцией, и особенно с инфляцией жадности, – это прежде всего вопрос социальной ответственности, но также и обеспечения сплоченности общества. Проверки будут продолжаться, и штрафы будут выписываться без колебаний. Битва с дороговизной продолжается. Мы не успокаиваемся", — заявил министр.

"Такие штрафы никогда ранее не налагались. Один миллион евро — это максимальный штраф, который может быть наложен", — сказал Скрекас, выступая позднее по Первой программе государственного радио ERT.

По его словам, компании должны понять, что они не могут пытаться зарабатывать больше сейчас, в тяжелое для семей время.

"Они должны исправить цены. Цены в Греции должны соответствовать ценам в Европе. Мы не можем допустить, что греческий потребитель платит за ту же продукцию гораздо дороже при меньших доходах", — сказал Скрекас.

По его словам, доступные и справедливые цены — это вопрос социальной ответственности. "А во-вторых, это еще и вопрос устойчивости самого бизнеса. Потому что, когда вы окончательно уничтожите потребительскую базу, в конечном итоге сам бизнес пойдет не так, и продукция перестанет продаваться в супермаркетах", — добавил Скрекас.

Скрекас сказал, что любой, кто получает норму прибыли больше, чем в 2021 году до начала волны дороговизны, дорого за это заплатит.

Штрафы начинаются с 50 тысяч евро.