МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширяется перечень оснований для исключения юрлица из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и индивидуального предпринимателя из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин отметил стабилизацию валютного рынка после указа

Закон устанавливает, что юрлица или ИП могут быть исключены из реестра в связи с отнесением их к группе высокого риска совершения подозрительных операций в рамках антиотмывочного законодательства.

Определяется порядок обжалования исключения. Предусматривается, что регистрирующий орган не будет исключать юрлицо или индивидуального предпринимателя из соответствующего реестра, если они устранят обстоятельства, ставшие основанием их исключения.

Также уточняется перечень оснований для отказа в государственной регистрации. Так, вводится трехлетний ограничительный срок на включение в реестр сведений об учредителях (участниках) лиц, владевших не менее чем 50% голосов в ООО, либо руководителе юрлица, которые являлись таковыми в исключенном из ЕГРЮЛ юридическом лице.

Закон также устанавливает, что в ЕГРИП будут включаться сведения о том, что индивидуальный предприниматель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Это позволит таким ИП пользоваться специальными мерами господдержки.