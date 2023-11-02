СОЧИ, 2 ноя — ПРАЙМ. Российский производитель мебели и товаров для дома "Аскона" планирует создать производство и открыть свои магазины под своим брендом в Африке, начав развитие с Анголы, рассказал на выставке Mallpic Sochi директор по развитию компании Михаил Бухаров. В Совфеде призвали подкреплять позитивное отношение Африки к России

"Площадка для завода уже подобрана, открытие магазина в Луанде произойдет до конца текущего года", — уточнил он.

По словам Бухарова, в "Асконе" надеются, что производство в Анголе станет для компании выходом на африканский континент. В частности, российский производитель заинтересован в таких странах, как Конго, Нигерия и Сенегал.

Ранее "Аскона" уже сообщала о своем намерении выйти на рынок Объединенных Арабских Эмиратов.

Бухаров пояснил, что в Дубае в октябре начал работать онлайн-магазин "Асконы", открытие магазина ожидается в ближайшее время. "В глубокой проработке находится и магазин в Абу-Даби", — добавил он.

Как сообщил глава по развитию компании, в ближайшем будущем компания собирается изучить также рынки Саудовской Аравии и Катара, которые, по ее оценке, даже более емкие, чем рынок ОАЭ.

"Также мы думаем о рынке Латинской Америки, например, о Колумбии, Бразилии, Чили и Перу", — добавил он.

"Аскона" — один из ведущих производителей товаров для сна в России. Производственные площадки компании расположены в Коврове, Владимире и Новосибирске.