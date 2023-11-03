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Табачная компания "JTI Россия" утроила уровень локализации
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Табачная компания JTI Россия утроила уровень локализации в области расходных материалов, но все еще испытывает проблемы с некоторыми из них, сообщил руководитель по корпоративным... ПРАЙМ, 03.11.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, табак, локализация производства
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Табачная компания JTI Россия утроила уровень локализации в области расходных материалов, но все еще испытывает проблемы с некоторыми из них, сообщил руководитель по корпоративным отношениям и коммуникациям компании Сергей Глушков.
"Еще два года назад 100 процентов табачных и более 90 процентов нетабачных материалов производилось за рубежом. Однако после того, как некоторые виды необходимого сырья были включены в список продукции двойного назначения и попали под санкции Америки, ЕС и Японии, работающие в России табачные компании начали усердно искать поставщиков в Китае, Индии и других странах. Это до сих пор острая проблема, которая полностью не решена", — заявил он.
По словам Глушкова, компания смогла локализовать производство фольги, полиэтиленовой пленки, картонной упаковки, большинство красок и другие материалы. Уровень локализации вырос в три раза, а количество российских поставщиков увеличилось на 16 процентов. Несмотря на это, некоторые производственные линии и запасные части все еще невозможно локализовать.
Глушков отметил, что такая ситуация может привести к необходимости российским производителям приобретать иностранные компоненты и перестраивать производство, что потребует значительных затрат.