ЖЕНЕВА, 6 ноя — ПРАЙМ. В 2022 году мировая патентная деятельность достигла новых рекорд благодаря индийским и китайским новаторам, однако на дальнейший рост оказывает негативное влияние неопределенность перспектив в сфере экономики, говорится в опубликованном докладе на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). WIPO отметила рост числа заявок на регистрацию товарных знаков в России

"Несмотря на снижение числа заявок на товарные знаки и промышленные образцы, в 2022 году применительно к патентной активности рост был отмечен вот уже третий год подряд: новаторы со всего мира подали 3,46 миллиона заявок (+1,7% роста по сравнению с 2021 годом — ред.)".

По данным организации, наибольшее число патентных заявок в 2022 году пришлось на Китай, США, Японию, Республику Корея и Германию. В 2022 году на Азию пришлось 67,9%, 67,8% и 70,3% всех поданных в мире заявок на патенты, товарные знаки и промышленные образцы соответственно.

"Хотя новаторы из Китая вновь подали почти половину всех патентных заявок в мире, темпы роста заявительской активности снижаются второй год подряд — с 6,8% в 2021 году до 3,1% в 2022 году. В то же самое время в 2022 году число патентных заявок, поданных резидентами Индии, выросло на 31,6%, тем самым продолжается 11-летний период роста, продемонстрировать который не смогла никакая другая страна из десятки лидеров в данной области", — добавляют в WIPO.

В документе также говорится, что генеральный директор WIPO Дарен Танг предупредил, что на глобальную экосистему интеллектуальной собственности (ИС) могут оказать негативное влияние геополитическая нестабильность и неопределенность перспектив в сфере экономики.

"В 2022 году число указанных классов в заявках на регистрацию товарных знаков сократилось на 14,5% (с 18,182 миллиона в 2021 году до 15,543 миллиона в 2022 году — ред.) после невиданного роста в 2020 и 2021 годах, когда пандемия COVID-19 ускорила темпы изменения моделей трудовой деятельности и повседневной жизни, стимулировав появление на рынке новых товаров и услуг. Аналогичным образом после роста в течение предыдущих четырех лет число заявок на промышленные образцы снизилось на 2,1% (с 1,513 миллиона в 2021 году до 1,482 миллиона в 2022 году — ред.)", — отмечается в докладе.