ГААГА, 6 ноя — ПРАЙМ. Все большее число товаров из санкционного перечня Нидерландов идут в Турцию, сообщает статбюро (CBS), по мнению СМИ, таким образом голландские компании обходят антироссийские ограничения. Глава МИД Индии заявил о несогласии многих стран с санкциями против России

По данным ведомства, объем экспорта голландской продукции в Россию уменьшился после начала спецоперации на Украине и введения санкций, при этом голландский экспорт в Турцию увеличился.

"Во втором квартале 2023 года в Турцию была экспортирована продукция, подпадающая под санкции, на сумму 869 миллионов евро. Это на 91% больше, чем двумя годами ранее", — сказано в сообщении статбюро, опубликованном в понедельник.

Голландские СМИ полагают, что увеличение объема экспорта в Турцию является попыткой компаний страны обойти антироссийские санкции. СМИ сделали вывод, что "голландская продукция, похоже, попадает в Россию через Турцию".

Экспорт голландской продукции в Россию, по данным CBS, составил 285 миллионов евро во втором квартале 2023 года, что на 63% ниже, чем в 2021 году. При этом экспорт голландской продукции в Турцию вырос на 42%, а в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС+) — Казахстан, Белоруссию, Армению, Кыргызстан и Узбекистан — на 75%. Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции, пишут СМИ

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что стороны согласуют 12-го пакет санкций против России, в рамках которых будут введены "новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть".

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.