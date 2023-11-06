МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Более 40% международных компаний, опрошенных ЕЦБ, собираются в ближайшие годы переносить производства в более дружественные в политическом отношении страны. При этом опрошенные отмечают, что риски, связанные с Китаем, вызывают у них самые серьезные опасения. Пекин потребовал от Вашингтона прекратить подавление китайских компаний

Из 65 опрошенных ЕЦБ крупнейших компаний с международными позициями 49% заявили, что ищут возможности для переноса своих производств поближе к тем регионам, на которые приходится основная часть их продаж.

При этом 42% опрошенных хотели бы перенести свои производства в более дружественно настроенные регионы мира.

"Что касается стран, которые представляют — или могут представлять — риск для их производственных цепочек, две трети респондентов назвали такой страной Китай", — указывает ЕЦБ в статье, опубликованной в научном издании Economic Bulletin.

Более половины опрошенных компаний получают критически важные для себя материалы из какой-то одной страны или из небольшого числа стран, и почти все говорят о том, что эти поставки теперь связаны с повышенным уровнем риска. Итальянский профессор дал бизнесу ценный совет

"Подавляющее большинство из них называют такой страной или же одной из таких стран Китай, и все они полагают, что такое положение вещей несет в себе повышенный риск", — добавляет ЕЦБ.

В последние годы перенос производств поближе к регионам продаж уже превратился в тенденцию, однако их перенос в более дружественные регионы является новым феноменом: лишь 11% опрошенных говорят о том, что придерживались такой стратегии в течение последних пяти лет.

Евросоюз от такой стратегии, видимо, проиграет, поскольку число компаний, стремящихся вывести свои производства из ЕС, по-прежнему превышает число желающих поступить противоположным образом, и это может оказать "значительное" влияние на занятость.

Кроме того, такие шаги могут подстегнуть инфляцию, поскольку почти половина опрошенных ожидает, что подобные изменения приведут к росту цен, добавляет издание.