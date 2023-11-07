МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила снижение стоимости арматуры в России в среднем на семь процентов к ноябрю, ведомство контролирует ситуацию на рынке, следует из сообщения службы. ФАС объяснила необходимость ввести дифференцированные энерготарифы

"По данным службы, с середины октября по ноябрь наблюдается снижение цен на арматуру в среднем на 7%. Однако ценовая ситуация на этом рынке по-прежнему находится на контроле у ведомства", — сказано в релизе.

Ведомство добавило. что получило предложение проработать возможность заключения прямых договоров на поставки арматуры между производителями и потребителями.

На прошлой неделе ФАС сообщила, что ожидает роста объема арматуры, реализуемой на бирже, и улучшения ситуации на этом рынке. Также служба поделилась, что продажа арматуры через биржу впервые была установлена в качестве одного из условий предписания при согласовании ходатайства экономической концентрации компании.

Арматура — особое изделие, которое имеет непосредственное отношение к металлопрокату. Используется она для укрепления разнообразных железобетонных конструкций. Отмечается, что широкое применение арматура получила в строительной отрасли.