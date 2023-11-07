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ФАС отметила падение цен на арматуру на семь процентов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила снижение стоимости арматуры в России в среднем на семь процентов к ноябрю, ведомство контролирует ситуацию на рынке, следует из... ПРАЙМ, 07.11.2023
бизнес, новости, фас, цены, арматура
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила снижение стоимости арматуры в России в среднем на семь процентов к ноябрю, ведомство контролирует ситуацию на рынке, следует из сообщения службы.
"По данным службы, с середины октября по ноябрь наблюдается снижение цен на арматуру в среднем на 7%. Однако ценовая ситуация на этом рынке по-прежнему находится на контроле у ведомства", — сказано в релизе.
Ведомство добавило. что получило предложение проработать возможность заключения прямых договоров на поставки арматуры между производителями и потребителями.
На прошлой неделе ФАС сообщила, что ожидает роста объема арматуры, реализуемой на бирже, и улучшения ситуации на этом рынке. Также служба поделилась, что продажа арматуры через биржу впервые была установлена в качестве одного из условий предписания при согласовании ходатайства экономической концентрации компании.
Арматура — особое изделие, которое имеет непосредственное отношение к металлопрокату. Используется она для укрепления разнообразных железобетонных конструкций. Отмечается, что широкое применение арматура получила в строительной отрасли.