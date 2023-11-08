МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Власти Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР получили временные полномочия на заключение с ритейлерами соглашений по стабилизации цен на все товары, а не только социально значимые, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. В США призвали Вашингтон признать новые российские регионы

Уточняется, что регионы по-прежнему будут самостоятельно определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться.

"Возможность заключения соглашений о стабилизации цен в 4 регионах распространится на все товары….Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №662. Теперь документ предоставляет региональным органам государственной власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей временные полномочия по заключению с торговыми сетями соглашений о стабилизации цен не только на продукты питания из перечня социально значимых, но на любые продовольственные и непродовольственные товары", — говорится в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что ранее такие предложения поступили в службу от органов власти указанных регионов. Они просили расширить перечень продукции, в отношении которой возможно заключать соглашения. При этом остальные субъекты смогут заключать соглашения о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары как и раньше.

"Учитывая добровольный характер подписания соглашений, по мнению ведомства, реализация постановления правительства №662 с учетом внесенных изменений будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан", — добавили в антимонопольной службе.